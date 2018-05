Tragico incidente in montagna. Roberto Caminada, un alpinista sessantunenne di Como, è morto a seguito di una caduta mentre scalava la Grivola, cima di 3969 metri nel massiccio del Gran Paradiso, in Val d’Aosta. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo sarebbe precipitato per circa quattrocento metri lungo il fianco della montagna. La tragedia è avvenuta davanti alla figlia che scalava con lui, una donna di trentatré anni che immediatamente ha dato l’allarme. Ma purtroppo per suo padre non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero, oltre alla Guardia di Finanza di Entreves che si occupa delle indagini. I soccorritori e il medico legale intervenuto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’alpinista e recuperare la salma.

Padre e figlia erano saliti nella notte e stamane avevano iniziato la discesa con gli sci – Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte per poi affrontare la discesa con gli sci questa mattina. Dopo l'incidente la figlia dell’uomo, sotto choc, è stata portata in ospedale e affidata alle cure dei soccorritori con il sostegno di uno psicologo. Lunedì il magistrato dovrebbe dare il nullaosta per i funerali dell'uomo.