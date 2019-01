BlaBlaCar, fondata nel 2004 a Parigi, è una piattaforma web riservata al car pooling. Presente in ben 22 Paesi, grazie ai suoi 65 milioni di membri è oggi la startup dedicata ai passaggi in auto più utilizzata a livello mondiale. Il meccanismo che sta alla base è semplice: permettere ai passeggeri ed ai conducenti di mettersi in contatto tra di loro e di accordarsi sul tragitto da fare insieme, fornendo i punti di partenza e di arrivo, le recensioni degli altri utenti e naturalmente il prezzo del passaggio. Una realtà giovane ed in costante crescita, periodicamente alla ricerca di nuovo personale.

Le posizioni aperte

Queste le figure ricercate qui in Italia al momento: Digital Marketing Manager (Milano). Il candidato ideale deve aver maturato un minimo di tre anni di esperienza nel settore del marketing digitale, conoscere programmi quali Google Adwords, Facebook Ads ed Excel, parlare fluentemente l'inglese ed essere in grado si lavorare sotto stress; Head of Bus Operations & Supply (Milano). La risorsa selezionata deve avere un'esperienza pregressa di almeno cinque anni nell'ambito dei trasporti, conoscere una lingua straniera, avere ottime doti organizzative e comunicative.

Per quanto riguarda l'estero, vediamo insieme alcuni dei profili oggetto di ricerca: Community Relations Agent (Parigi). Al candidato è richiesta una precedente esperienza lavorativa nell'ambito dell'assistenza clienti e ottima conoscenza dell'inglese e del tedesco. il suo compito sarà quello di relazionarsi con i vari utenti della piattaforma, risolvendo gli eventuali problemi, gestire i canali social e fornire costantemente dei report all'Associate Manager; Office Manager (Mosca). La risorsa deve parlare e scrivere fluentemente inglese e russo, conoscere il pacchetto Office ed avere attitudine al lavoro in team. Si occuperò dell'organizzazione dello staff dell'ufficio, organizzerà meeting ed incontri lavorativi e supporterà l'area logistica; Corporate Development (Parigi). Per questo ruolo si richiede una precedente esperienza di almeno un anno in un istituto di investimento o di consulenza. Il lavoro consiste nell'identificazione e nel potenziamento del target di riferimento della mobilità globale attraverso l'analisi dei dati statistici.

Come candidarsi

Chi fosse interessato alle diverse inserzioni può inoltrare online la propria candidatura attraverso la pagina dedicata alle Carriere di BlaBlaCar inserendo semplicemente il curriculum nell'apposito form. Sul sito è possibile trovare sia le offerte di lavoro in Italia, sia quelle negli altri Paesi.