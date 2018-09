Nel mostruoso incendio che ha distrutto il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, che ospita oltre 20 milioni di reperti, c'è anche un pezzo d'Italia e di Napoli, nello specifico proveniente da Pompei. Purtroppo, infatti, dal profilo Twitter del sito archeologico di Pompei stamani è arrivato un annuncio choc, considerato che l'incendio nel museo brasiliano ha colpito e distrutto molti affreschi originali della Pompei romana, in particolare gli affreschi provenienti dal Tempio di Iside. Una grave perdita per l'umanità tutta, dunque. Non solo per i brasiliani. Ecco il tweet della Sovrintendenza di Pompei:

Il rogo che ha divorato il museo brasiliano ha colpito anche la città archeologica di Pompei" . Molti gli affreschi originali della Pompei romana sono stati distrutti dalle fiamme. Dal Parco Archeologico è stato espressa la solidarietà, e il rammarico, social al popolo brasiliano che ha appena perso il suo Museo Nazionale. Dagli Scavi è volato il cinguettio "L'incendio che ha devastato il #museunacionalrj ha colpito, purtroppo, anche #Pompei. Lì erano conservati alcuni affreschi pompeiani, tra cui uno proveniente dal Tempio di Iside.

Nello stesso incendio, come riportato ieri, c'era anche il più antico fossile umano in Sudamerica, il suo nome è Luzia, una donna vissuta circa 12mila anni fa. Luzia è il nome di uno scheletro del periodo del Paleolitico superiore di una donna paleo-indiana trovata in una cava in Brasile nel 1975.