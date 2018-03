in foto: Andreas Rottonara, 22 anni (Facebook).

Era scomparso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 marzo, quando era andato a sciare ad alta quota in Val Badia in Alto Adige, nella zona del Piz Boè, ma non aveva più fatto ritorno a valle. È stato trovato questa notte senza vita il corpo di Andreas Rottonara, 22 anni, e figlio di Robert, sindaco di Corvara in Badia. La scoperta del cadavere è stata effettuata dagli uomini del soccorso alpino con l'ausilio dell'elicottero dell'Altair attrezzato per il volo notturno. Il ragazzo era salito ad una altitudine di circa 2400 metri con un impianto, dove c'è una pista molto amata dai freerider, per trascorrere una giornata in escursione fuori pista. Dopo che i suoi cari hanno lanciato l'allarme della scomparsa, intorno alle 21, sono partite immediatamente le ricerche. Solo verso mezzanotte è stata localizzata sotto una valanga la salma del giovane, che è stata di seguito trasportata con un elicottero militare a Corvara.

Accanto al suo corpo c'erano ancora gli sci che aveva utilizzato qualche ora prima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La valanga che ha travolto il ragazzo, che è stato trovato senza attrezzatura adeguata, non era di dimensioni ingenti, per cui la ricerca con la sonda effettuata dalle forze dell'ordine ha quasi immediatamente funzionato. Andreas è il secondogenito di Robert Rottonara, 60 anni e sindaco di Corvara in Badia. Prima di intraprendere la carriera politica, è stato un rinomato albergatore della zona. Proprio in questi giorni in tutta l'Alta Badia si stava festeggiando il gran finale di stagione con le ultime possibilità di sciare prima di darsi appuntamento al prossimo anno. Ma per Andreas questo è stato l'ultimo.