Aveva solo 24 anni e tutta la vita davanti. Ma quella grave malattia (la leucemia), insieme alle complicazioni dovute a un’infezione, gliel’hanno spenta. Daiana Eufrunzina Neagoe era iscritta al quinto anno di Giurisprudenza ad Alessandria. Ed ora l’ateneo è in lutto: i ragazzi sono scossi, come i professori e il direttore di dipartimento, Salvatore Rizzello, che ha deciso di commemorarla ufficialmente: “Era rappresentante degli studenti in seno al corso di laurea in Giurisprudenza, qui la conoscevano tutti. Era malata, sabato la situazione è precipitata. Domenica è mancata. Prima di Natale ci eravamo sentiti via mail, era molto combattiva e fiduciosa anche in una situazione come quella che stava vivendo. Era molto apprezzata, partecipava a tutte le iniziative con entusiasmo. Amava molto il teatro ed è sempre stata fra i migliori studenti. Una presenza forte, vivace e attiva” ha spiegato il direttore, come riporta La Stampa.

Ieri, 8 gennaio, la commemorazione durante il consiglio di dipartimento, oggi il funerale nella cappella della camera mortuaria dell’ospedale di Alessandria. “Era una ragazza sicura, sapeva sempre cosa dire e aveva molta voglia di fare – la ricorda il prof. Marco Novarese -. Si buttava con entusiasmo in tutte le attività dalle quali pensava di poter imparare qualcosa”. Nel 2017, Daiana aveva partecipato alla fase finale della Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition, tenutasi a Ginevra, al Palazzo delle Nazioni; una prestigiosa competizione internazionale interuniversitaria di simulazione processuale in tema di diritti umani.