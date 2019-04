Floriane Bernaudat e Johannes Baus il 13 novembre del 2015 si trovavano nello stesso posto a Parigi. Entrambi, con i loro rispettivi compagni, erano andati al concerto degli Eagles of Death Metal al Bataclan. Era la sera dei terribili attentati di Parigi. Delle due coppie, a casa tornarono solo due persone: Floriane perse Renaud Le Guen, l’uomo che stava per diventare suo marito, mentre con Johannes c’era Maud, sposata pochi mesi prima. Lui si salvò, lei no. Due anni dopo quelle terribili perdite, i sopravvissuti Floriane e Johannes si sono sposati e hanno avuto una bambina. Quel tragico destino in comune li ha poi uniti indissolubilmente. La loro bambina si chiama Bérénice: “Il nome significa colei che porta alla vittoria. Ecco, lei è una vittoria sulla vita, su quello che abbiamo vissuto: la prova che siamo ancora qui e che possiamo pensare al futuro", ha detto Floriane.

I due hanno parlato dei loro rispettivi compagni persi la notte del Bataclan e di come hanno ricominciato a vivere insieme. “Avevo sedici anni allora quando ci siamo conosciuti, lui uno di più, ci siamo costruiti insieme. Quando il giorno dopo la strage mio padre mi disse che era morto, per me fu la fine del mondo”, ha raccontato Floriane parlando del compagno morto negli attentati. Dopo i fatti di Parigi, la donna iniziò a frequentare gli altri sopravvissuti del Bataclan. “La vita, come l’avevamo conosciuta, era stata sconvolta. Anzi, sradicata”, ha aggiunto Johannes, un tedesco che da alcuni anni vive a Parigi e che da poco aveva sposato la sua Maud. Un giorno Johannes ha risposto a un post in rete di Floriane e da lì i due sopravvissuti del Bataclan hanno iniziato a scriversi e frequentarsi. "Si è instaurata una fiducia totale, capivamo cosa l’altro viveva, non ci giudicavamo", ha raccontato lui. Poi, nell’ottobre del 2017, hanno deciso di diventare marito e moglie e poco dopo sono diventati anche genitori: “È anche un modo per continuare a vivere per Maud e Renaud – ha detto Floriane – Quello che volevamo fare con loro l’abbiamo fatto noi”.