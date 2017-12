Grave incidente aereo nelle scorse ore a San Diego, nello stato della California, in Usa. Un piccolo aereo privato, un monomotore decollato poco prima da un campo d'aviazione della zona, infatti, ha improvvisamente perso quota mentre sorvolava il centro abitato finendo per schiantarsi contro un'abitazione monofamiliare. Un impatto tremendo che ha scatenato uno spaventoso incendio e non ha lasciato scampo ai due degli occupanti del velivolo. Come raccontano i media locali, infatti, all'arrivo dei soccorsi sulla scena dell'incidente, due dei passeggeri dell'aereo erano già morti. Feriti ma in gravissime condizioni invece il pilota e un altro passeggero, entrambi trasportati d'urgenza in ospedale dove sono stati ricoverati.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato nel quartiere di Clairemont e avrebbe potuto avere un bilancio di vite umane ancora più grave visto che parte dell'abitazione colpita è andata completamente distrutta dalle fiamme che si sono sprigionate dopo l'impatto. In casa infatti in quel momento non c'era nessuno anche se, stando alle notizie di stampa, il cane dei proprietari dell'abitazione è rimasto ucciso. Sul caso stanno indagando ora le autorità locali per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'aereo avrebbe tentato un atterraggio di emergenza in un campo dietro la casa ma la manovra non sarebbe riuscita e il velivolo si è schiantato