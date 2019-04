“Addio amico mio sempre le persone migliori se ne vanno”, è solo uno dei tanti messaggi che appaiono oggi sul profilo Facebook di Stefano Cruciani, padre di tre figli, vittima del tragico incidente a Ponte della Pietra, vicino via Settevalli, a Perugia. La tragedia si è consumata tra le 7,30 e le otto lungo la strada che da San Martino il Colle porta all’ospedale locale, dove il 43enne lavorava. Stefano era in sella alla sua moto, una Honda, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Sul posto gli agenti della Polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha soccorso l’uomo. Da quanto riferiscono i Vigili del fuoco, della centrale operativa di Madonna Alta, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e sarebbe morto durante il trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La dinamica del tragico schianto è al vaglio della polizia municipale di Perugia.

Da quanto si apprende da fonti ospedaliere, Cruciani lavorava presso la farmacia dello stesso ospedale di Perugia e, al momento della tragedia, si stava recando al lavoro. Originario di Bevagna, si era trasferito nel capoluogo umbro dalla zona di Foligno e viveva a San Martino il Colle. Stefano era anche allenatore del settore calcio giovanile del Julia Spello. La società sta anche valutando la ritirare le squadre giovanili – in segno di lutto – dai tornei che avrebbero dovuto disputare nei prossimi giorni. Nel frattempo ricorda Stefano con un commovente messaggio su Facebook: