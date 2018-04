La conoscevano tutti a Pedavena, il suo sorriso era la costante delle serate passata in birreria, ma Il sorriso di Natasha oggi non c'è più. La morte di questa donna di 38 anni ha lasciati tutti sgomenti nel paesino diventato famoso proprio per lo stabilimento e l'annesso locale. Nella notte tra giovedì e ieri a causa di un arresto cardiaco la 38enne Natasha Leontyeva storica dipendente della birreria Pedavena.

La donna di origini russe era apprezzata da tutti per il suo carattere solare e sempre sorridente ma, soprattutto per la sua grande professionalità dimostrata negli anni sul posto di lavoro. Natasha Leontyaev, 38 anni, era originaria di San Pietroburgo ma ormai da anni abitava a Feltre e lavorava in Birreria.