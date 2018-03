in foto: Giada insieme alla sua mamma (Facebook).

Per una malattia che aveva sin dalla nascita non riusciva ad aumentare di peso, al punto che, quando ha compiuto 12 anni lo scorso ottobre, la bilancia si è fermata a 7 chili. Oggi arriva la triste notizia della morte di Giada Perini, la "bimba piuma" di Chioggia, in provincia di Venezia, da sempre costretta a convivere con una grave forma di tetraparesi spastica, la microcefalia, e con l'epilessia. La sua storia aveva commosso tutti, ed anche il mondo dello sport si era mobilitato per lei. Come ricorda la stampa locale, per dare un supporto morale ed anche economico alla sua famiglia, veniva da anni organizzata una partita di beneficienza con gli Ultras Union Cs, la Clodiense Chioggiasottomarina e le rappresentative di vari club della città. In campo con la maglia nerazzurra andava anche papà Fabrizio che ora piange la scomparsa, con mamma Michela e il fratello Davide di 16 anni, della piccola.

"Il nostro piccolo angelo pesava oramai solo 7 chili – dice la mamma –, forse ha terminato di soffrire". Anche sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 12enne. La malattia di cui Giada ha sempre sofferto, la microcefalia, è una malformazione neurologica nella quale la circonferenza del cranio è notevolmente più piccola della media per età e sesso. Può essere congenita, proprio come nel caso della bimba piuma, o svilupparsi nei primi anni di vita. I medici possono comunque riscontrare la patologia molto precocemente: prima della nascita, subito dopo il parto o durante la primissima infanzia. Oltre alle difficoltà a mettere su peso, tra le sue complicazioni ci sono anche ritardo nello sviluppo delle capacità di linguaggio e movimento, nanismo, difficoltà di coordinazione ed equilibrio, e l'epilessia.