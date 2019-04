Janet Alexander, una donna di 69 anni del Texas, è attualmente ricoverata in un ospedale di Houston per ustioni che si è provocata da sola venerdì scorso. La donna, secondo quanto si legge sui media locali, ha infatti dato fuoco a se stessa e alla sua casa mentre la polizia cercava di arrestarla. È accusata di aver pugnalato a morte suo marito lo scorso anno. La morte dell’uomo, il 64enne Lionel Alexander, risale al 27 aprile 2018: in quella casa ora andata in fiamme la moglie lo pugnalò pare al termine di una lite. Subito Janet quel giorno chiamò sua figlia che arrivata in casa vide il corpo di suo padre sul pavimento e chiamò la polizia. E la polizia, considerate anche le numerose segnalazioni di violenza domestica arrivate in passato dalla casa della coppia, ipotizzò un delitto per legittima difesa. La stessa donna – che quel giorno venne portata in ospedale con diverse ferite riportate nella colluttazione – raccontò alla polizia delle continui liti col marito.

Salvata dalla casa in fiamme dai vigili del fuoco – Di recente però la 69enne è stata accusata di omicidio di primo grado dopo che sarebbero state trovate prove sufficienti per incriminarla. Secondo quanto emerso dall'autopsia effettuata sul cadavere del marito, l'uomo era stato colpito con un coltello più di 80 volte quel giorno nella loro casa. Quando venerdì scorso la polizia si è presentata a casa della donna per arrestarla, lei si è data fuoco. Fortunatamente i pompieri l'hanno salvata in tempo dalle fiamme. A quanto emerso, Janet sarà sottoposta a una perizia psichiatrica che stabilirà se è in grado di affrontare un processo.