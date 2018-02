Come fosse la cosa più naturale del mondo, si è scocciato di stare a scuola così ha aperto la porta dell'istituto e si è diretto verso casa senza che nessuno se ne accorgesse, fino al suo arrivo nell'abitazione, peccato che lui è un bambino di soli 3 anni e la scuola è una asilo nido. È accaduto nei giorni scorsi a Barassie, nella contea di Ayrshire, nella zona sud-occidentale della Scozia. Comprensibile lo sconcerto e l'incredulità della mamma del bimbo Sarra Reid, quando si è ritrovata davanti alla porta di casa il piccolo che poche ore prima aveva accompagnato personalmente alla scuola materna del posto.

Il bambino infatti non solo è riuscito a scappare senza che nessuna educatrice se ne accorgesse ma poi Liam ha percorso da solo anche un chilometro lungo una strada molto trafficata nessuno segnalasse la sua presenza. Fortunatamente infatti la casa di famiglia e a poca distanza dall'asilo e il bimbo ci è arrivato sano e salvo anche se in lacrime. Una sorpresa ancora maggiore la mamma l'ha ricevuta quando si è immediatamente recata all'asilo credendo che gli addetti lo stessero cercando ma ha scoperto che in realtà nessuno aveva idea della scomparsa del bimbo. Liam era scomparso da almeno 20 minuti, attraversando due porte e un cancello, ma nessuno lo aveva notato. "La nostra casa è a pochi minuti a piedi ma c'è una strada dove ci sono autobus, camion e non voglio davvero pensare a cosa sarebbe potuto accadere" ha dichiarato la madre del bimbo ai media locali