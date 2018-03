Ha sei figli, 17 nipoti, 36 pronipoti e 12 bis-bis-bis nipoti. Eppure Esmond Allcock, l'uomo più anziano del Canada, ha dovuto attendere di arrivare alla veneranda età di 108 anni per attendere che uno dei suoi oltre 70 discendenti si chiamasse come lui.

L'uomo, nato nel 1910, ha attribuito la sua longevità alla decisione di sposare Helen, la moglie che da anni però non è più accanto a lui. "Era una donna speciale – ha raccontato ai giornali canadesi – ed è certamente a lei che devo l'essere arrivato a questa età". Esmond però non è solo l'uomo più anziano del suo paese: ha anche raggiunto un altro record, quello di aver dovuto attendere la veneranda età di 108 anni affinché uno dei suoi settanta nipoti venisse chiamato finalmente come lui.

Il piccolo Esmond, che ha un fratello maggiore di nome Jasper Demetre Darren, è nato l'11 gennaio 2017 ed ha potuto incontrare il suo bisnonno tre mesi più tardi dopo un viaggio di 10 ore attraverso il Canada. Presto i due si potranno rivedere di nuovo.