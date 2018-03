in foto: Stephen Hawking con la figlia Lucy, insieme alla quale ha firmato alcuni romanzi scientifici di successo destinati ai ragazzi.

Stephen Hawking ci ha lasciati. Lo so, pare possibile, perché ci sono persone che stimiamo al punto da crederle immortali, dandole quasi per “scontate”. Eppure l’astrofisico più famoso di tutti i tempi è partito per chissà quale universo, oltre ogni tempo. E lo ha fatto stracciando i pronostici di quella scienza che, da sempre, era la ragione della sua stessa vita.

Ho scelto quindi di omaggiare Stephen Hawking con una lista di 25 cose belle e brutte che ci ha insegnato