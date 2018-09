Il rischio è di migliaia di licenziamenti per la scadenza, senza possibilità di rinnovo, degli ammortizzatori sociali: per questo oggi i lavoratori metalmeccanici e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si sono riuniti in protesta davanti al ministero dell’Economia e delle Finanze. Fulcro della manifestazione sono i contratti di solidarietà e la cassa integrazione. In molte imprese, infatti, verrà superato il limite di 36 mesi di cassa integrazione e cassa integrazione straordinaria. Questo porterà molte aziende a licenziare i lavoratori in esubero e la causa sono le limitazioni introdotte dal Jobs Act con il decreto legislativo 148/2015 sui trattamenti di integrazione salariale.

La richiesta dei sindacati, oltre al rilancio di politiche attive, è chiara: “Servono risposte immediate dal governo e un intervento legislativo che allarghi la copertura degli ammortizzatori sociali, eliminando esclusione e differenze di trattamento”. Per motivare la loro domanda poi spiegano: “Senza nuove norme la scadenza degli ammortizzatori il 24 settembre si tradurrà per migliaia e migliaia di lavoratori in licenziamento o, in alternativa, in riduzione di salario e diritti con gravissime ripercussioni per l'occupazione in tutto il Paese”.

Secondo i dati raccolti dalle associazioni, sono 140 mila i posti di lavoro da metalmeccanico coinvolti in crisi dei comparti elettrodomestici, della siderurgia, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle telecomunicazioni, dell’elettronica e delle automotive. Oltre 80 mila poi sono quelli interessati dalla cassa integrazione straordinaria. Non solo, i dati segnalano anche 144 tavoli di crisi aziendali dei settori aperti al ministero dello Sviluppo Economico dal 30 giugno 2018, per un totale di 189 mila lavoratori. Inoltre, sono 31 le aziende che sono state costrette a chiudere l’attività in Italia per trasferirsi all’estero, mettendo in discussione 30 mila posti di lavoro, e sono 147 i gruppi di imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria.

La protesta dei lavoratori metalmeccanici arriva proprio oggi, nella giornata che coincide con l’inizio della scadenza dei 36 mesi di cassa integrazione (massimo 24 mesi) e del contratto di solidarietà a disposizione nell'arco di cinque anni ‘mobili’, come spiega Repubblica.it. Oggi inoltre, è previsto anche uno sciopero nazionale per l’intero turno dei servizi ferroviari in appalto. Qui, infatti, a parere dei sindacati rischiano il posto di lavoro 2 mila addetti su un totale di 10 mila. Il personale coinvolto, dipendente delle aziende che operano in appalto per le Ferrovie dello Stato Italiane, è quello che si occupa della pulizia dei treni, delle stazioni e dei servizi accessori, della ristorazione e dell’accompagnamento dei vagoni notte.

Il commento di Luigi Di Maio

Su Facebook il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha colto l'occasione della protesta per sottolineare come il Movimento 5 Stelle abbia sempre osteggiato il Jobs Act, la riforma che definisce "un incentivo a smettere di lavorare, un modo per dire ai cittadini che non sono più utili, un modo per umiliare le persone". Inoltre, per evidenziare la vicinanza del governo ai lavoratori che rischiano di perdere il loro posto di lavoro, ha dichiarato che domani andrà a incontrare i rappresentati dei manifestanti, per poter trovare insieme una soluzione.