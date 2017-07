Ci ha rimesso la vita, ma è riuscito a salvare la sua padroncina. L’eroe è un cagnolino aggredito e ucciso da un pit bull che ha ferito una bambina di dieci anni che lo teneva al guinzaglio. I fatti sono avvenuti in un parco di Viareggio. L’animale sarebbe sfuggito al controllo della sua padrona, che lo teneva al guinzaglio e si avventato contro la piccola, che solo per un caso non ha riportato conseguenze gravi. L’episodio è accaduto mentre la bambina giocava con altre giovanissime, e con loro c’era anche il cagnolino, su cui si è rivolta inizialmente la furia del pit bull. Poi la proprietaria è riuscita a riprendere il controllo della bestia. La bambina è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia con una ferita ad una mano. Denunce sono state presentate alla polizia municipale che ora sta svolgendo accertamenti sul fatto che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

I precedenti.

Non si tratta purtroppo del primo avvenimento di questo tipo. Solo qualche settimana fa, un pit bull aveva aggredito un bambino di appena 20 mesi a Catania, mordendolo alla testa e procurandogli una frattura alla teca cranica. Anche in questo caso il piccolo stava giocando, nel cortile di casa, con un altro bambino più grande. A marzo, in provincia di Pesaro e Urbino, era toccato a un bimbo di 7 anni: azzannato da un cane di razza pitbull sfuggito al controllo del proprietario, sempre in un parco. A febbraio, invece, due sorelline di 3 e 5 anni erano state aggredite da due pit bull, con morsi al volto, mentre si trovavano in casa di amici di famiglia a Olgiate Olona (Varese).