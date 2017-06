Dopo la breve pausa per riprendersi dai primi due ostacoli della maturità 2017, vale a dire lo scritto di italiano e la seconda prova, gli studenti che quest'anno affrontano gli esami di stato tornano oggi sui banchi di scuola per raffrontare la terza prova scritta: il temuto quizzone. A partire dalle 8.30 gli studenti infatti devono fare i conti con il discusso test multiplo che consiste in una serie di quesiti, a risposta aperta e/o chiusa, su 4 o 5 discipline che sono oggetto di studio nell'ultimo anno di scuola.

Una prova considerata la più facile da alcuni ma che preoccupa molti maturandi proprio per il suo carattere multidisciplinare e l'impossibilità di prevederla. A differenza del altre due prove scritte, infatti, il quizzone non è preparato dal Ministero ma dalla stessa commissione di esame e per questo è diverso da scuola a scuola, non ha la stessa durata per tutti, non prevede le stesse domande, né le stesse materie. Le uniche cose da escludere sono le materie già oggetto delle altre due prove ma, come consueto, gli studenti sanno che dovrebbero prevalere le materie dei docenti esterni.

La norma prevede vari limiti a seconda della tipologia dei quesiti: per la trattazione sintetica non più di 5 argomenti o quesiti a risposta singola; da 10 a 15 domande su argomenti riguardanti una o più materie; mentre la prova maggiormente utilizzata sono i quesiti a risposta multipla che possono essere tra 30 e 40. Infine ci possono essere non più di due problemi a soluzione rapida o due casi pratici e/o professionali. Di solito le commissioni preferiscono una tipologia mista, con almeno 8 quesiti a risposta singola e 16 a risposta multipla su quattro discipline. Il tutto per un'ora o massimo due.

La terza prova degli Esami di maturità 2017 si trasforma così per alcuni in un'ancora di salvezza se sanno che le altre due prove sono state brillanti, mentre per altri diventa una prova temuta. Del resto il quizzone non va sottovalutato visto che mette in palio 15 punti al pari delle altre prove scritte per un totale massimo di 45 punti assegnati prima del fatidico esame orale.