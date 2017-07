Sarebbe dovuta essere una mattinata spensierata in compagnia degli amici. Invece è finita in tragedia. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 31 luglio, una ragazza di 25 anni di origini russe è morta mentre passeggiava sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta, in Versilia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava facendo il bagno non molto lontano dal bagnasciuga all'altezza dello stabilimento balneare Franco Mare di Fiumetto, in provincia di Lucca. Aveva l'acqua all'altezza delle ginocchia quando si è accasciata. Trasportata a riva, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La giovane, in arresto cardiaco, è stata caricata a bordo di una ambulanza del 118 e trasportata a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove i medici hanno cercato di rianimarla. Ma una volta in ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Sono arrivati subito gli addetti degli stabilimenti balneari vicini e quindi il 118. Sul luogo dell'annegamento è intervenuto anche il personale della Capitaneria di porto di Viareggio.