Stava pedalando tranquillamente sul ponte del Revedoli ad Eraclea mare in provincia di Venezia, quando all’improvviso è stato travolto da un’auto pirata. Così è morto un turista sloveno di 60 anni in vacanza in laguna. La tragedia è avvenuta poco prima delle 6 di oggi, 29 agosto, sulla strada provinciale 90 a Eraclea, nei pressi dello svincolo di Torre di Fine. L’uomo è stato falciato da un 18enne che non si sarebbe fermato a prestare soccorso. E anzi, dopo l’accaduto, è tornato a casa a dormire. Ai genitori ha raccontato di aver avuto un piccolo incidente da solo con l’auto, riportata a casa con una ruota completamente squarciata. Ma la versione del figlio non ha convinto madre e padre che hanno così deciso di ripercorrere la strada a ritroso arrivando sul luogo del sinistro dove hanno trovato i carabinieri già impegnati nei rilievi del caso nel luogo in cui era morto il sessantenne sloveno: alcuni pezzi della carrozzeria erano rimasti a terra in seguito all'impatto, compresi frammenti del fanale.

Sul posto si erano portati anche i sanitari del 118, ma purtroppo per il turista non c’era nulla da fare: il 60enne, in vacanza con la famiglia a Caorle, è morto sul colpo. A quel punto la coppia non ha potuto far altro che rivelare la notizia del figlio che si era presentato a casa poco prima con l’auto danneggiata. I militari dell’Arma si sono così recati a casa del 18enne, dove hanno trovato la vettura investitrice. Il

18enne è stato portato in caserma e sottoposto ad accertamenti. Le analisi del sangue hanno evidenziato subito un abuso di sostanze alcoliche e di droga: il giovane è stato dunque fermato per omicidio stradale e omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’uso di stupefacenti e sarà tradotto in carcere.