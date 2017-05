in foto: Fabio Tasca, in arte FabioT (Facebook).

Stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa vicino alla sua consolle quando ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato contro un platano. È morto così, alle prime luci dell'alba di questa mattina, Fabio Tasca, in arte FabioT, famoso disc jockey di soli 34 anni. L'incidente si è verificato intorno alle 04:30 su via Reghena a Cinto Caomaggiore, piccolo comune in provincia di Venezia, dove viveva. L'uomo aveva partecipato al Sexto Vintage ed era alla guida della sua Hyundai quando è avvenuto l'impatto fatale, per altro a pochi metri dalla sua abitazione. Per lui non c'è stato scampo: è deceduto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che decretarne la morte. Sul caso indaga la Procura di Pordenone, ma tra le ipotesi più seguite dagli inquirenti ci sarebbe un colpo di sonno, che avrebbe fatto perdere al dj il controllo della vettura che stava guidando. Tutta la comunità cittadina si è svegliata profondamente colpita dalla notizia dell'incidente, anche perché FabioT, che lascia genitori e fratelli, era molto conosciuto in tutto il Veneto e il Friuli grazie al suo lavoro come disc jockey.