Uno sci alpinista è morto dopo essere stato sepolto per due ore sotto la neve caduta a causa di una valanga sulle Alpi Marittime del Cuneese – la seconda in meno di ventiquattro ore. L'incidente si è verificato in località Palanfrè, sul monte Pianard, nel comune di Vernante. Poco lontano da Limone, dove ieri un'altra valanga ha ucciso un escursionista francese.

L'uomo, quarantunenne originario di Cuneo, stava facendo fuoripista con due amici, quando è stato sorpreso dal distacco di una grande massa di neve. Dalla slavina sono state estratte altre due persone: una di loro è illesa, l'altra ha riportato la frattura delle gambe, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Cuneo ma non è in pericolo di vita.

Per individuare la vittima è stato neccessario molto tempo: la grossa valanga di neve l'aveva trascinato in un canalone molto a valle. Luca Giaj Arcota, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ha spiegato che "lo strato consolidato di neve su cui si sono posate le nevicate recenti crea un piano di scivolamento estremamente insidioso. Inoltre l’innalzamento delle temperature rende i pendii esposti ulteriormente instabili. Siccome da un punto di vista meteorologico queste condizioni dovrebbero mantenersi tali fin verso la fine dell’anno, raccomandiamo la massima prudenza a tutti coloro che intendono affrontare percorsi fuoripista in queste giornate di festa".Il Soccorso Alpino ha ribadito di fare attenzione per l'allarme valanghe, scattato, in realtà, già subito dopo la grande nevicata verificatasi all'inizio della settimana.