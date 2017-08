in foto: Harvey devasta il Texas (Getty).

L'uragano Harvey sta mettendo in ginocchio il Texas. Sono già almeno cinque le vittime del passaggio della tempesta sullo stato a stelle e strisce, ma il bilancio potrebbe salire nelle prossime ore. Tra queste, una persona è morta nell'incendio di una casa mentre l'uragano passava a Rockport, come ha riferito il sindaco della città, Charles J. Wax, mentre una donna è morta mentre era alla guida del suo veicolo a causa dell'acqua alta nella zona di Houston. Mille sono invece le persone salvate, come fa sapere il Servizio Meteo Nazionale Usa. Nonostante sia stato declassato a tempesta tropicale, Harvey ha già portato distruzione in numerose zone del Paese. Non è un caso, che si tratti dell'uragano più potente e violento degli ultimi 13 anni.

Le piogge e le inondazioni stanno provocando gravissimi danni soprattutto nell'area urbana di Houston. Nella città di Rockport, invece, almeno dieci persone sono rimaste ferite per il crollo parziale del tetto di una scuola e il sindaco ha sollecitato i residenti che hanno scelto di restare a scrivere i loro numeri di previdenza sociale sulle braccia per rendere più facile l'eventuale identificazione ai soccorritori. Situazione drammatica anche a Corpus Christi, dove più di 100mila persone sono rimaste senza elettricità e senza acqua potabile. Addirittura, è stato loro consigliato di bollirla prima di bere. Le autorità, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza in più di 30 contee, invitano gli abitanti delle aree interessate a restare in casa e le persone intrappolate dagli allagamenti a rifugiarsi sui tetti cercando di farsi vedere dagli elicotteri di soccorso. Lo stesso presidente Donald Trump ha invitato i cittadini, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, a essere previdenti e a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.

Nelle prossime ore, tuttavia, l'uragano dovrebbe perdere intensità, e entro 48 ore gli esperti si aspettano un suo graduale affievolimento. Dopo essersi, infatti, issato fino al quarto grado di potenza su una scala di cinque, è sceso al livello tre e poi a 1. Harvey si è sviluppato con venti da 100 chilometri all'ora, ma l'intensità è solo uno dei parametri sul rischio danni e vittime perché era di intensità 3, ben due sotto il massimo, l'uragano Katrina che nel 2005 devastò New Orleans e causò più di 1.200 morti e 108 miliardi di dollari in danni. Tuttavia, molte zone devastate sono inaccessibili e le piogge proseguiranno per alcuni giorni, facendo arrivare il livello dell'acqua ad oltre un metro in alcune località.