in foto: Jeremy Joseph Christian (Facebook).

Ha insultato pesantemente due donne musulmane, una delle quali indossava il velo, che erano su un treno metropolitano insieme a lui. Due uomini hanno cercato di fermalo, ma per tutta risposta ha tagliato la gola a entrambi. È finito così in galera Jeremy Joseph Christian, 35 anni, fermato dalla polizia di Portland, in Oregon, Usa, con l'accusa di omicidio aggravato, di tentato omicidio, di intimidazione e di possesso di armi. I fatti sono avvenuti lo scorso venerdì sera, all'inizio del Ramadan, il mese sacro della religione islamica. Christian, da ciò che si evince dalla sua pagina Facebook e dalle testimonianze di quanti lo conoscono, è considerato vicino ai suprematisti bianchi e al mondo dell'estrema destra. Si tratterebbe così dell'ennesimo episodio di razzismo negli Stati Uniti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava farneticando e parlava con disprezzo verso le due donne, una nera di appena 16 anni e una sua amica che indossava un hijab, il copricapo tradizionale islamico che protegge testa e spalle. Quando altri due passeggeri che erano nel vagone della metro con loro hanno provato a fermarlo, Christian ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello, tagliando ad entrambi la gola e facendoli morire sul colpo. Una terza persona risulta ferita, ma non in pericolo di vita. "Le insultava perché non erano ariane", è stata la testimonianza di uno dei presenti all'aggressione. "Stava urlando che i musulmani dovrebbero morire perché sono i responsabili dell'uccisione dei cristiani", ha riferito invece un altro.

Jeremy Joseph Christian è un pregiudicato di 35 anni già noto alla polizia per le sue idee fasciste e suprematiste. Soltanto lo scorso mese si era fatto notare dalla stampa in uno scontro tra gruppi neo-nazisti e anti-fascisti durante lo svolgimento della parata annuale che dava l'avvio al Rose Festival di Portland e anche in quell'occasione aveva gridato insulti razziali mentre con il pugno alzato inneggiava alla supremazia ariana.