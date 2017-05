Sono rimasti a terra per colpa di una torta di compleanno. È quanto accaduto a una famiglia del New Jersey in partenza dall'aeroporto JFK e diretta a Las Vegas con un volo della compagnia JetBlue. L'ennesimo intervento a bordo di un aereo da parte della polizia, chiamata appunto per dirimere una questione tra la famiglia Burke e il personale di volo, è stato documentato da un video finito in rete. Da quanto emerso, c’è stata una lite tra i passeggeri e il personale dell’aereo scoppiata, appunto, per una torta di compleanno. Un dolce che dai passeggeri era stato messo nella cappelliera e che poi era stato fatto spostare sotto il sedile ma che evidentemente continuava a creare problemi. Per quella torta sarebbe quindi nata una discussione tra la famiglia del video e gli assistenti di volo.

Polizia lascia a terra la famiglia – Alla fine lo staff JetBlue ha dichiarato che la famiglia si è agitata in modo eccessivo (nel video si vede un bambino piangere, evidentemente spaventato dalla situazione) e che costituiva un rischio per la sicurezza del volo. Così tutti i passeggeri, dopo il diverbio, sono stati fatti scendere dall'aereo dalla polizia e la famiglia della torta di compleanno è stata lasciata a terra. “Si erano molto agitati e per la sicurezza del volo è stato necessario non farli partire, ma rimborsare i biglietti”, è quanto ha spiegato la compagnia JetBlue.

I bambini spaventati – Minta Burke, da parte sua, ha commentato l’episodio con i media americani: “Eravamo così felici, non vedevamo l’ora di arrivare a Las Vegas”, ha detto aggiungendo che per quanto accaduto i suoi due figli si sono molto spaventati e hanno urlato e pianto. I protagonisti della vicenda hanno anche detto di aver ubbidito a tutte le richieste del personale di volo e quindi di non aver fatto nulla di sbagliato.