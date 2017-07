Diverse persone sono state travolte da un'auto a Boston, nei pressi dell'aeroporto Logan. A riportare la notizia i media statunitensi secondo cui ci sarebbero almeno dieci feriti, alcuni in gravi condizioni. Tutti i feriti sono stati portati negli ospedali della città. Il fatto è accaduto a East Boston, su Porter Street, in un'area di attesa dei taxi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto – si tratta di un taxi – si è diretta contro la folla sul marciapiede. Sul posto sono intervenute, insieme alla polizia, diverse ambulanze. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e al momento non ci sono elementi per parlare di un attentato terroristico. Il conducente del veicolo finito sulla folla – sarebbe un uomo di 56 anni – è stato fermato e interrogato.

Forse un incidente – Dalle immagini trasmesse dalle tv locali si vede l’auto finita contro un edificio e vicino a dei tavolini, a poca distanza da numerosi altri taxi bianchi parcheggiati. Secondo le prime ricostruzioni di alcuni media locali, tra questi il Boston Globe, non si tratterebbe di terrorismo. Si pensa a un drammatico incidente. Una fonte delle forze di sicurezza citata dal quotidiano di Boston ha detto in particolare che gli inquirenti stanno esaminando la possibilità di un errore del conducente nello schianto. L'uomo – la cui identità non è stata fornita – potrebbe aver confuso il pedale dei freni con quello dell'acceleratore. In corso le indagini.