Mentre le previsioni meteo indicano ancora piogge intense e forti raffiche di vento in molte delle zone già colpite dall'uragano Harvey, in Texas da ore è iniziata l'opera dei soccorritori per raggiungere le migliaia di persone rimaste bloccate dagli allagamenti e per recuperare i copri delle vittime. Il bilancio dei morti che nelle prime ore sembrava contenuto rispetto alla enorme distruzione provocata dall'uragano, purtroppo sembra sia drammaticamente da rivedere. Anche se le vittime accertate al momento sono due, una donna morta intrappolata nella propria abitazione in fiamme a Rockport e un'altra che ha tentato di uscire dall'auto sommersa dall'acqua a Houston, ci sono ancora molte persone che mancano all'appello.

Si temono al momento almeno 12 morti tra cui purtroppo anche alcuni bambini. In particolare le autorità locali hanno avuto notizia di una famiglia di sei persone rimasta bloccata dalle acque mentre cercava di sfuggire con il furgone alle inondazioni nei pressi di Houston. Sul veicolo viaggiavano due anziani ottantenni e i loro quattro nipoti, una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 14 anni, un bambino di 8 anni e una bambina di 6, oltre al conducente, uno zio dei bambini. È stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme dopo essere stato ritrovato aggrappato ad un albero dopo che il furgone era stato sommerso.

Un'altra persona si sospetta sia morta sempre a Rockport, una delle zone più colpite dall'uragano Harvey, che ora è stato declassato a tempesta tropicale. Oltre duemila invece i salvataggi, spesso effettuati grazie all'aiuto dei volontari e di semplici cittadini, anche se molte zone restano inaccessibili e centinaia di persone sono ancora bloccate. "Purtroppo non si ha ancora un'idea chiara di quante siano le persone disperse e quelle ancora bloccate e intrappolate", spiegano le autorità locali.

La situazione in tutta l'area resta drammatica con oltre 30mila persone senza casa e intere città senza elettricità da giorni. Restano chiusi aeroporti, uffici e scuole così come molti ospedali evacuati. Per questo in molti dibattono sull’opportunità della visita del presidente Donald Trump e della first lady Melania annunciata per oggi. I due partiranno dalla Casa Bianca intorno alle 8:30 del mattino èer far visita prima a Corpus Christi e poi alla zona attorno a San Antonio.