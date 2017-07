I rimpasti di governo all'interno della nuova amministrazione statunitense guidata da Donald Trump non sembrano avere fine. Ad appena dieci giorni dalla sua nomina, infatti, anche il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Anthony Scaramucci, è stato liquidato in tutta fretta dal Presidente Usa come già accaduto a tanti altri componenti dello staff presidenziale in questi mesi di governo. A rivelarlo in anteprima è stato il New York Times citando tre fonti anonime della stessa amministrazione di Washington e poi confermata da fonti ufficiali.

Una notizia che ha sorpreso visto che era stato lo stesso Trump a volere con forza il 21 luglio scorso l'affidamento dell’incarico a Scaramucci. Secondo la ricostruzione dello stesso giornale newyorkese, la rimozione del direttore della comunicazione sarebbe stata richiesta del nuovo capo dello staff della Casa Bianca a pochissime ore dal suo insediamento nella West Wing. Si tratta del generale a riposo John Kelly, già ministro dell'Interno, che proprio oggi ha prestato giuramento come nuovo capo di gabinetto.

Una ricostruzione che sembra essere confermata, almeno sommariamente, da una nota della Casa Bianca. La decisione è finalizzata a "permettere al nuovo capo dello staff, John Kelly, di ricominciare da zero per costruire la sua nuova squadra", hanno chiarito infatti dall'amministrazione Trump. Al momento non è chiaro se Scaramucci rimarrà alla Casa Bianca in un altro ruolo o andrà via, resta il fatto che il suo caso conferma le forti tensioni nello staff di Trump. Scaramucci era stato nominato dopo le dimissioni del portavoce Sean Spicer e si era subito scagliato contro il capo di gabinetto ora sostituito da Kelly, Reince Priebus, lanciando accuse anche contro il consigliere presidenziale Steve Bannon.