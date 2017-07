Un uomo afghano e due pakistani, profughi ospitati in strutture d'accoglienza, sono stati arrestati dalla Polizia di Trieste, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 14 anni, ospite di una struttura residenziale cittadina.

In carcere sono finiti Muhibullah Zerani, afghano, di 22 anni, e i pakistani Arif Hussain (24) e Zubair Khan (22), per una serie di episodi avvenuti tra maggio e giugno scorsi. I giovani avrebbero costretto la giovane a compiere atti sessuali dopo averla avvicinata nel centro della città e in esercizi commerciali, all'interno di alcuni giardini pubblici.

L'adolescente ha raccontato la vicenda a un'educatrice della struttura che la ospita, ed è stata accompagnata all'Istituto pediatrico "Burlo Garofolo" per i controlli medici del caso. Gli investigatori hanno anche appurato che gli stranieri erano consapevoli che era una minorenne e che avevano abusato di lei. La custodia cautelare in carcere è stata disposta dal Gip del Tribunale per il concreto e attuale pericolo della reiterazione del reato. Nelle prime ore della mattinata i tre sono stati prelevati dalla Squadra Mobile dalle strutture di accoglienza ove erano ospitati e condotti alla Casa Circondariale di Trieste.