Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì sull'autostrada A13 Bologna-Padova. Coinvolti quattro mezzi che viaggiavano lungo il tratto tra il bivio per la diramazione Padova Sud e Padova Zona Industriale, causando diversi feriti. Il tremendo schianto, che ha coinvolto furgoni, camion e auto, è avvenuto attorno alle 12 sulla carreggiata in direzione di Padova. Secondo le prime notizie, pare che un'auto abbia tamponato un tir che stava svoltando per lo svincolo creando un tamponamento a catena. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari del Suem 118 con elicottero e ambulanze che hanno provveduto ad assistere i feriti.

Nove in tutto le persone coinvolte nello spaventoso incidente tra cui tre persone trasportate in codice rosso e al pronto soccorso e ricoverate in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche alcune le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna. Lo schianto ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità autostradale visto che il tratto è stato chiuso al traffico per diverse ore in modo da permettere ai soccorritori di agire in sicurezza e di liberare poi la carreggiata. Per gli automobilisti diretti verso l'A4 è stato istituita l'uscita obbligatoria sulla diramazione Padova Sud poi il tratto di strada è stato riaperto poco dopo le 14.