Un volo operato dalla compagnia aerea EasyJet, partito dall'aeroporto di Lubiana, in Slovenia, e diretto a Londra, in Inghilterra, ha subito un improvviso cambio di rotta con tanto di atterraggio di emergenza in Germania, presso l'aeroporto di Colonia-Bonn, a causa di una strana conversazione tra passeggeri captata da alcuni clienti in volo e immediatamente riferita ai membri dell'equipaggio. Secondo quanto si apprende dalla Bbc e da fonti della polizia tedesca, l'equipaggio sarebbe stato informato di un dialogo "dal contenuto terroristico" da alcuni passeggeri. A questo punto il comandante avrebbe fatto immediatamente scattare il piano di emergenza, operando un cambio di rotta in modo da consentire alle autorità di effettuare le opportune verifiche. Atterrati a Colonia, i tre passeggeri sospetti sono stati fermati dalle forze dell'ordine, che hanno provveduto a far brillare uno zaino imbarcato come bagaglio a mano. Gli altri passeggeri sono invece stati trasportati in hotel a spese della compagnia aerea. Al momento non sono note ulteriori informazioni.