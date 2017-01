Un nuovo caso di meningite da meningococco C è stato registrato in Toscana, dove una ragazza di 20 anni, residente a Prato, è stata ricoverata nella tarda serata di sabato 31 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santo Stefano. I medici hanno subito sospettato che si trattasse di sepsi da meningococco ed hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia. I loro dubbi sono stati poi confermati anche dal laboratorio dell'ospedale Meyer.

Il Servizio di Igiene pubblica e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di Prato ha intanto attivato tutte le procedure per la profilassi e sta sottoponendo a copertura antibiotica i familiari e le persone che nei 10 giorni precedenti all'esordio dei sintomi della paziente hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con la ragazza. E' in corso anche l'indagine epidemiologica per ricostruire i luoghi frequentati dalla paziente per risalire all'eventuale causa del contagio.

Questo di Prato è l'ennesimo caso di meningite registrato in Toscana. L'ultimo, in ordine temporale, è stato quello di un bambino di 22 mesi, non vaccinato e residente in un paesino in provincia di Lucca, morto lo scorso 29 dicembre sempre per meningite di tipo C. In questa regione in tutto il 2016 sono stati confermati 7 decessi a causa di questa patologia, uno in più rispetto al 2015. A questi si aggiungono un decesso per meningite di ceppo B e la morte, nel novembre scorso, di un paziente colpito da meningite pneumococcica.