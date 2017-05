Gravissimo incidente stradale domenica lungo via Guido Reni a Torino. Due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate in maniera violenta all'altezza di un incrocio regolato da semaforo causando la morte di un uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un Fiat Doblò con targa francese stava percorrendo via Guido Reni in direzione centro città quando ha svoltato a sinistra in corso Salvemini andando a scontrarsi con un’Alfa Romeo 147 che procedeva da via Reni verso corso Orbassano. Il doblò è stato centrato sul lato del passeggero terminando la propria corsa contro un palo a bordo strada.

Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo al passeggero del furgoncino. La vittima è un pensionato, l'80enne Pasquale Le Rose, che secondo la ricostruzione dei soccorritori viaggiava sul sedile posteriore. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 tempestivamente giunti sul posto. L'uomo è morto prima del trasporto in ospedale. All’ora dello schianto il semaforo che regola l’incrocio era regolarmente in funzione per questo gli inquirenti della squadra Infortunistica della polizia municipale di Torino ritengono che uno dei due veicoli non abbia rispettato il rosso innescando l'incidente stradale.