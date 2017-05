Un neonato è stato abbandonato questa mattina a Settimo Torinese, in Piemonte. Il piccolo è stato portato in ospedale, dove però è morto poco dopo. A dare l'allarme al 112 è stato un uomo che lo ha visto mentre stava tornando dal lavoro. Il bimbo è stato lasciato sul ciglio della strada in via Turati 2, in una zona centrale della cittadina dell'hinterland torinese, a due passi dalla biblioteca. Un maschietto di carnagione chiara, il piccolo era avvolto in un asciugamano. Soccorso dal personale del 118 e trasferito d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il bambino è apparso subito in gravi condizioni.

Nato poche ore prima del ritrovamento in strada – Quando è arrivato il 118, il neonato era già in arresto cardiaco. Dopo averlo rianimato, è stato portato d'urgenza in ospedale dove è stato intubato ma il decesso è sopraggiunto dopo circa un'ora. L'autopsia sul corpicino accerterà la causa esatta della morte. Dai primi rilievi, risulta che la nascita risalisse al massimo a tre ore prima del ritrovamento in strada.

Sul caso indagano i carabinieri – Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Chivasso che stanno cercando testimonianze sulla persona che ha abbandonato il neonato. Le indagini proseguiranno anche attraverso l’esame di eventuali telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso chi ha abbandonato il piccolo in strada.