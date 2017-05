Tragico schianto nel primo pomeriggio di venerdì a Torino, lungo la strada che conduce all'Aeroporto, alla periferia del capoluogo piemontese. Un motociclista che viaggiava su uno scooter ha perso la vita dopo essere stato travolto in pieno da un camper. L'episodio poco dopo le 12.30, inutili i soccorsi medici tempestivamente giunti sul posto. L'impatto con l'asfalto infatti è stato devastante, l'uomo è scivolato per diversi metri rimanendo esanime a terra. Vani tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari che hanno dovuto dichiarane il decesso poco dopo il loro arrivo.

Dopo l'impatto, la persona a bordo del camper è scappata senza prestare soccorso, ma mentre gli agenti di polizia erano sulle sue tracce, si è presentata sul luogo del disastro una donna riferendosi di essere lei la responsabile dell'accaduto. Sul caso la squadra infortunistica della polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, ma secondo alcune testimonianze il camper, che viaggiava in direzione di Borgaro, avrebbe eseguito un'inversione a U proprio mentre stava sopraggiungendo lo scooterista che non è riuscito a evitare l'impatto.

La "presunta conducente", come è stato testualmente definita dalla polizia, dopo essersi presentata spontaneamente è stata posta in stato di fermo e condotta in commissariato per l'interrogatorio. Gli inquirenti infatti vogliono accertare le sue parole e stabilire se effettivamente ere lei volante del mezzo. La donna, di etnia rom, infatti è giunta sul posto accompagnata da un gruppo di nomadi ma senza il camper che è stato abbandonato a Borgaro e ora è sotto sequestro. "Sono scappata perché ho avuto paura ma sono pronta a dirvi tutto" ha assicurato la donna presentandosi ai vigili.