Un ragazzino di sedici anni ha rischiato la vita nella serata di domenica alla stazione di Trofarello, comune della cintura sud di Torino, per una "bravata". Il giovane, da quanto è emerso, è svenuto precipitando sui binari della ferrovia, dopo avere sfiorato i cavi dell'alta tensione. Era lì in compagnia della fidanzatina. Forse le voleva mostrare come ci si arrampica su un vagone e così ha scelto un treno merci fermo in fondo alla stazione. Il sedicenne sarebbe riuscito a farsi strada fino al tetto del convoglio e poi ha sfiorato i cavi dell’alta tensione. A quel punto il giovane è svenuto cadendo a terra e quello che voleva essere solo un gioco ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

A dare l'allarme la fidanzatina – Il sedicenne ha riportano alcune escoriazioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. A dare l’allarme dopo l’incidente è stata la ragazza che era con lui, che ha chiamato prima i familiari e poi il 118. Il giovane, privo di sensi, è stato così portato in ospedale in ambulanza. I carabinieri intervenuti sul posto stanno ascoltando i testimoni e stanno guardando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che probabilmente saranno utili per ricostruire nei dettagli l'intera vicenda.