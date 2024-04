video suggerito

Il cantante Kendji Girac si è sparato per fingere un tentato suicidio: voleva spaventare la fidanzata Il cantante Kendji Girac, colpito al petto da un proiettile avrebbe rivelato di aver simulato un suicidio a causa di una lite con la fidanzata.

A cura di Redazione Music

Kendji Girac (LaPresse)

Qualche giorno fa la Francia ha seguito con apprensione le notizie sul cantante Kendji Girac, protagonista dell'edizione oltralpe di The Voice. Alcune testate francesi, infatti, avevano attivato una live per seguire cosa fosse successo al cantante che era stato colpito da un proiettile ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le ipotesi erano state varie, ma oggi pare che il cantante abbia tentato di simulare un tentato suicidio per spaventare la fidanzata che aveva minacciato di lasciarlo, a cui si aggiunge il particolare che Girac pensava che il caricatore della pistola fosse vuoto, stando a quanto ha dichiarato il Procuratore.

È stato lo stesso Girac a raccontare agli investigatori di aver finto un suicidio, stando a quanto scrive France Info, che racconta che il finto suicidio serviva "per spaventare la sua compagna che minacciava di lasciarlo dopo una discussione" stando a quanto ha rivelato il pubblico ministero di Mont-de-Marsan, Olivier Janson, in una conferenza stampa che si è tenuta giovedì 25 aprile. In quest'occasione il PM ha rivelato anche che il cantante ha spiegato di credere che la pistola che ha utilizzato fosse scarica, inoltre, quello che è emerso è che l'ex vincitore di The Voice France era anche ubriaco.

"Si è spaventato molto quando l'ha sentita parlare di partenza, ha avuto un momento di panico e ha voluto spaventarla, in un certo senso, ha simulato un suicidio", ha dichiarato il procuratore di Mont-de-Marsan ai giornalisti, stando sempre a France Info. Il cantante ha anche rivelato che si rammarica fortemente di ciò che è successo. Inizialmente si pensava che il colpo fosse partito accidentalmente dall'arma comprata il giorno prima, che Girac si fosse colpito al petto mentre cercava di usarla. Sempre France Info ha scritto che "le analisi hanno confermato che il divo era fortemente alcolizzato, con più di 2,5 g di alcol per litro di sangue, e che aveva consumato cocaina durante una serata e una notte di festa". La parte delle indagini per tentato omicidio, intanto, verrà archiviata.