Il terremoto torna a far paura in Grecia. Una forte scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 00:29 ora locale (le 23:29 del 31 luglio in Italia) nei pressi di Creta, al largo della costa sud con epicentro nel mar Libico a sud dell'isola di Gozzo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa venti chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in modo netto dai residenti e dai tanti turisti, anche italiani, che in queste settimane estive affollano la località, ma al momento non si registrano danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. Sempre al largo di Creta, zona notoriamente sismica, un altro terremoto si era verificato la sera del 15 luglio scorso ma anche il quel caso la scossa non aveva avuto ripercussioni per la popolazione.

Due settimane fa il terremoto sull’isola di Kos – La scossa di terremoto registrata vicino Creta ieri sera arriva a pochi giorni da un altro sisma che ha spaventato la Grecia e i tantissimi turisti in estate nel Paese. Il 21 luglio scorso una scossa di magnitudo 6.7 ha colpito l’isola di Kos e ha causato due morti travolti dal crollo del muro di un bar, decine di feriti, e notevoli danni agli edifici e alle strutture turistiche della zona colpita.