in foto: Epicentro del terremoto in Svizzera.

Nuovo terremoto in Svizzera, registrato questa volta nella località Chateau d'Oex, nel canton Vaud non troppo distante dal Lago di Ginevra e a circa 100 chilometri da Aosta. La scossa, registrata alle 10.10 e di magnitudo 4.2 sulla scala Richter, ha l'epicentro a circa cinque chilometri di profondità. Si è trattato dunque di un terremoto superficiale, registrato in gran parte della Svizzera. Segnalazioni sono giunte al Sss (Servizio Sismico Svizzero) da Ginevra, Berna, Zurigo e Lucerna. Lo scorso 6 marzo, quando un sisma interessò l'area compresa tra Spiringen e Diesebach, la scossa fu avvertita anche a Milano ed è dunque possibile che anche questa sia stata sentita in Italia.

La magnitudo di questo sisma è tale da aver potuto causare, secondo l'istituto elvetico, "lievi danni nelle vicinanze dell'epicentro". L'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, ha registrato il terremoto ad una profondità di 4 chilometri di una magnitudo 4.0. Il fenomeno sismico in Svizzera non è nuovo ed è connesso al processo di formazione delle Alpi. Dallo scorso anno l'attività sismica nel paese elvetico risulta essere superiore alla media degli ultimi 41 anni.