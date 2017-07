Lo stabilimento della FIAT di Termoli, in Molise, è stato in parte evacuato a causa di un vasto incendio che si è sprigionato tre le sterpaglie del Nucleo Industriale. Le fiamme hanno invaso una tensostruttura di plastica che conteneva materiale non produttivo, diffondendosi rapidamente e lambendo molte aziende del polo ‘Valle Biferno'. L'incendio, in particolare, ha coinvolto anche il capannone della Albasan, azienda che si occupa delle pulizie all'interno dello stabilimento FIAT. Chiusa la Ss 87, all'altezza dello svincolo dell'A/14. Anche l'autostrada è stata chiusa per 20 chilometri in entrambe le direzioni tra Vasto Sud (Chieti) e Poggio Imperiale (Foggia) a causa del fumo prodotto dall'incendio.

Incendio alla Fiat di Termoli: le fiamme si propagano a causa del vento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Termoli, che stanno operando in condizioni estremamente difficili a causa delle altissime temperature e soprattutto del forte vento di Garbino, che sta complicando ulteriormente una situazione che è già molto grave: le fiamme, infatti, si stanno rapidamente propagando alla centrale elettrica e a quella turbogas, entrambe all'interno della Fiat. I dirigenti dell'azienda hanno interrotto la diffusione di energia elettrica ed ordinato l'immediata evacuazione degli operai che lavorano nelle linee produttive.

Nessun ferito tra i lavoratori.

Tutti i lavoratori dello stabilimento – nessuno dei quali fortunatamente è rimasto ferito – hanno rapidamente lasciato le loro postazioni ed hanno raggiunto i punti di raccolta predisposti dal piano di sicurezza aziendale: all'interno dello stabilimento andato a fuoco erano ospitati molti dei nuovi macchinari che avrebbero dovuto entrare in funzione ad agosto per garantire una maggior produttività nella realizzazione dei motori. In contemporanea con l'incendio allo stabilimento Fiat sono divampati roghi anche nel vicino Zuccherificio e nell'azienda Del Giudice.