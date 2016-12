È alta la tensione tra Stati Uniti e Russia. La risposta di Obama alle interferenze russe che avrebbero inquinato le elezioni presidenziali vinte da Donald Trump è arrivata ed è la più dura mai messa in atto finora. L'amministrazione Obama ha annunciato sanzioni contro Mosca, a partire dall'espulsione di 35 diplomatici che lavoravano per l’intelligence. Secondo il dipartimento di stato americano, i 35 russi sono funzionari operanti negli Usa che “hanno agito in modo incoerente con il loro status diplomatico o consolare”, probabilmente per essere stati coinvolti in attività di servizi segreti sotto copertura diplomatica. Obama, che fra venti giorni lascerà la Casa Bianca, ha inoltre vietato loro l'accesso a due complessi ricreativi di proprietà del governo russo a New York e in Maryland. “Gli indizi che abbiamo raccolto ci fanno pensare che gli 007 russi continueranno a interferire nelle elezioni democratiche di altri Paesi, inclusi alcuni dei nostri alleati europei”, ha inoltre detto un alto dirigente dell'amministrazione americana.

La risposta di Mosca alle decisioni di Obama – La replica del Cremlino non si è fatta attendere. Il portavoce del presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia “rigetta” le sanzioni decise dagli Stati Uniti per il presunto hackeraggio delle presidenziali americane e ha aggiunto che saranno prese in considerazione “misure di ritorsione”. E nella notte italiana la Russia ha ordinato la chiusura dell’American School of Moscow come conseguenza delle misure prese da Obama. Intanto è arrivato anche il commento dell’uomo che presto prenderà il posto di Obama, il presidente eletto Donald Trump. “Nell'interesse del nostro Paese – ha detto Trump – la prossima settimana incontrerò i dirigenti dell'intelligence russa per essere aggiornato sui fatti di questa situazione”. “È tempo per il nostro Paese di procedere verso cose migliori e più grandi”, ha inoltre aggiunto.