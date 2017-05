È un report del Centro Studi di Unimpresa a restituire un’impietosa fotografia dello stato del settore fiscale in Italia. La rilevazione parte dal conteggio delle cifre recuperate dallo Stato con le manovre fiscali degli ultimi 9 anni: si tratta di ben 960 miliardi di euro, risorse finanziarie sparse in 52 provvedimenti normativi e 1.099 nuove voci di entrate nelle finanze statali e locali. Il Centro Sudi di Unimpresa ha infatti analizzato tutte le misure approvate tra il 2008 e il 2017, utilizzando i dati della Corte dei Conti, rivelando come nonostante questa massiccia operazione, l’indebitamento netto sia cresciuto di ben 175 miliardi di euro.

A preoccupare è innanzitutto la pressione fiscale, che in Italia, tenendo conto sia il carico tributario che quello contributivo, raggiunge il 64,8% rispetto alla media europea del 40,8%. Si legge nel report: “Anche dal punto di vista del lavoratore, il confronto è impietoso: il cuneo fiscale è pari in Italia al 49% mentre in Ue non arriva al 39%: si tratta della differenza fra il costo del lavoro a carico dell'imprenditore e la busta paga netta. I costi della burocrazia, parametrati sugli obblighi fiscali, sono pari a 269 giorni lavorativi in Italia e a 173 giorni in media in Ue”.

In questo quadro si inseriscono anche i dati sul sommerso, la cui economia vale il 21,1% del prodotto interno lordo italiano, e sul tasso di evasione, che è sul 24% del Pil, ma raggiunge anche il 30% per quel che riguarda l’IVA.

Il commento del vicepresidente di Unimpresa Pucci è lapidario: “Tutti i governi che si sono succeduti hanno preferito insistere e spingere sulla leva fiscale, aumentando anche le voci di spesa. La crisi, invece, avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per ridurre finalmente e definitivamente le tasse sia quelle a carico delle famiglie sia quelle a carico delle imprese”.