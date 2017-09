in foto: Immagine di repertorio

Una itera famiglia composta da padre, madre e due figli piccoli è rimasta coinvolta in uno spaventoso crollo avvenuto nelle scorse ore nella loro abitazione di Taranto. Il solaio del palazzo infatti è crollato improvvisamente mentre erano in casa ferendoli. L'episodio durante la notte, nelle prime ore di giovedì, mentre la famigliola era ancora a letto nell'appartamento di uno stabile di tre piani di via D'Alò Alfieri. Nel crollo tutti e 4 i componenti del nucleo famigliare sono rimasti feriti ma la più grave è una bambina di 5 anni, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte, pare che a cedere sia stato prima il solaio del terzo e ultimo piano, che era disabitato, poi le macerie hanno fatto crollare anche parte del pavimento sottostante che è finito nelle camere da letto del secondo piano dove si trovava la famiglia. I quattro sono stati sorpresi nel sonno. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno evacuato l'edificio mettendolo in sicurezza.

La famiglia è stata trasportata con le ambulanze in ospedale. La più grave è la più piccola, una bambina di cinque anni che sarebbe stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni cliniche sarebbero gravi ma fortunatamente la piccola sarebbe stata giudicate non in pericolo di vita. Più lievi le ferite per madre, padre e il fratello di 15 anni.