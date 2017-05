in foto: Simona Floridia

Dopo 25 anni la Procura accusa di omicidio e occultamento di cadavere l'amico dell'ex fidanzato di Simona Floridia, scomparsa nel nulla da Caltagirone la sera del 16 settembre 1992. La chiave di volta del caso è in una intercettazione captata un anno dopo la scomparsa della 17enne, nel 1993 e portata all'attenzione degli inquirenti dalla famiglia di Simona, che dopo l'archiviazione del caso ha ottenuto e esaminato tutti i documenti. Nei fascicoli di indagine è apparsa un'intercettazione in cui il fidanzato di allora, Mario Ricciardi, confida alla fidanzata di aver ricevuto dall'amico Andrea Bellia, la confessione di aver "fatto sparire" la diciassettenne. Il caso viene riaperto grazie all'intervento dell'avvocato Giuseppe Fiorito e all'indagini della famiglia a cui, a differenza degli inquirenti, quell'informazione chiave non è sfuggita. L'intercettazione in questione risale solo a un anno dopo la scomparsa della ragazza. Il suo caso, dunque, avrebbe potuto essere risolto dopo un anno, risparmiando alla famiglia decenni di dolore.

Le indagini.

Simona vive a Caltagirone, dove e frequenta il liceo classico è figlia di Salvatore, dirigente di banca e Luciana, funzionaria comunale. Quando scompare, la sera del 16 settembre gli investigatori si orientano sull'ipotesi dell'allontanamento volontario, suffragata, peraltro, da un numero impressionante di segnalazioni. Alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' arrivano due telefonate. Una voce anonima dice di essere Simona e chiede aiuto, tuttavia i genitori non riconoscono quella come la voce della loro figlia. È il primo di una serie di tentativi di depistaggio e sciacallaggio sulla scomparsa della ragazza siciliana.

Depistaggio e sciacallaggio.

Mentre si cerca Simona, il giorno dopo il secondo anniversario della scomparsa, mamma Luciana viene contattata da Giusy Vassallo, una maestra elementare in pensione che ha riunito intorno a sé e un circolo di ‘adepti', dedito a riti e sedute spiritiche. Luciana si unisce al gruppo per acquisire informazioni sulla scomparsa della figlia scoprendo che in quel contesto un sedicente sensitivo che si crede l'incarnazione di Gesù va in giro a dire di aver visto Simona. Gli inquirenti decidono di mettere sotto controllo i telefoni del circolo, ma dopo mesi id intercettazioni questa pista si rivela sterile.

L'intercettazione.

Dopo l'avvenuta archiviazione del caso, la famiglia Floridia fa richiesta dei fascicoli di inchiesta. Esaminando questi documenti i genitori di Simona rintracciano una intercettazione in cui l'allora ex fidanzato di Simona, Mario Ricciardi confida alla fidanzata che Andrea Bellia, suo amico e l'ultimo in ordine di tempo ad aver visto Simona viva, gli avrebbe detto di averla "fatta scomparire". Dalle stesse carte i coniugi scoprono che l'uomo non è mai stato ascoltato dopo questa intercettazione si capisce anche che Ricciardi avrebbe chiesto alla fidanzata di riconoscere nella voce anonima che chiamò in diretta la trasmissione ‘Chi l'ha visto?', quella di Simona.. Ad accusare Bellia c'è anche un altra circostanza. Finito in ospedale in seguito a un grave incidente automobilistico, ancora sotto choc, avrebbe ripetuto ancora una volta di aver "fatto sparire Simona".

Un caso riaperto.

Nei giorni precedenti alla scomparsa Simona appariva agitata e angosciata e mostrava. Da qualche tempo la sua relazione con Mario Ricciardi era finita perché lui si era innamorato di un'altra ragazza. Di questo la diciassettenne aveva sofferto e soffriva ancora, tanto da voler a tutti costi rintracciare l'ex che era appena partito per il servizio di leva. Il 16 settembre Simona continua a cercare Ricciardi attraverso l'amico Andrea Bellia: deve dirgli qualcosa di molto importante. Alle 20 e 30 Simona raggiunge la comitiva degli amici e viene vista da loro salire in sella al motorino di Andrea Bellia. Questi dirà di aver trascorso con lei solo 15 minuti, massimo venti, ma in base alla nuova ricostruzione della Procura e dell'avvocato di parte civile sarebbe andata diversamente. Simona e Andrea raggiungono in scooter Monte San Giorgio, dove comincia una veemente discussione. Simona lo minaccia di rivelare un segreto o forse lo ricatta e Bellia reagisce con violenza. Sarà proprio dal promontorio di San Giorgio, qualche tempo dopo la scomparsa di Simona, che l'uomo indicherà all'amico Ricciardi il dirupo dicendo: "È da qui che l'ho fatta sparire". Alla luce di quanto emerso dalle indagini familiari, la Procura ha riaperto le indagini.