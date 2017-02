11, 17, 40, 69, 84, 85, numero jolly 82, numero superstar 62. E’ la combinazione vincented dell’ultima estrazione Superenalotto che ha portato a vincere 93.720.843,46 euro nella tabaccheria, Moreno Market, di Mestrino, in provincia di Padova. Realizzato anche un 5 che ha vinto 214mila euro a Brescia. Il montepremi era così alto perché il 6 non usciva dal 27 ottobre scorso, quando in una tabaccheria a Vibo Valentia furono vinti ben 163 milioni. E naturalmente nel punto vendita del comune euganeo è stata subito festa.

“Sono rimasto sorpreso" ha detto Michele che assieme ai genitori gestisce la ricevitoria. Secondo lui il vincitore potrebbe essere una persona del paese o di un comune limitrofo: "Qui ci sono tanti giocatori abituali. Le facce sono tutte note". La speranza di Micheke è che “la vincita possa risolvere qualche problema se il vincitore ne ha sul piano economico. Poi se gli sono simpatico, io sono qua". "Abbiamo festeggiato, quando abbiamo saputo la notizia abbiamo portato qualche bottiglia per tutti", ha raccontato Moreno, padre di Michele. Per la tabaccheria non si tratta della prima vincita importante: "Diversi anni fa, quando c’era ancora la lira, qui sono stati vinti 55 milioni. All’epoca era una bella somma", ha aggiunto.

I quasi 94 milioni vinti a Mestrino rappresentano la settima vittoria più alta nella storia del Superenalotto. La vincita è invece la 117esimo nella storia del gioco a premio. Dal 1997 a oggi, considerando solo i successi di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 3 miliardi di euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sarà di 11,9 milioni.