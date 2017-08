Avrebbe dovuto raggiungere gli studi romani di Cinecittà con una cinquantina di passeggeri ospiti del programma “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Ma il pullman è andato a fuoco sull'autostrada A25, all'altezza di Sulmona. Le fiamme, partite dal motore, hanno divorato il mezzo partito da Pescara e diretto nella Capitale poco dopo il casello di Pratola Peligna, in provincia de L’Aquila, nei pressi di Sulmona. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Strada dei Parchi. La corsia in direzione A24 è invece rimasta bloccata per oltre un’ora, durante le attività di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, con code fino a 2km. La disavventura, fortunatamente senza conseguenze per nessuno, ha costretto i passeggeri al rientro a casa anticipato a bordo di un bus sostitutivo fatto arrivare dalla compagnia privata dello stesso mezzo andato a fuoco.

Ma gli incendi hanno riguardato un po’ tutta la zona in questione. Non solo a Pratola Peligna: un altro rogo è divampato nel territorio di Cocullo e altri due a Prezza e Raiano. In contrada del Cavallaro a Prezza molti residenti hanno riferito di aver udito due forti botti e subito dopo aver visto le fiamme. Allertati i vigili del fuoco già impegnati sul monte Morrone. Intanto il sindaco ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale di protezione civile con il compito di garantire soccorsi immediati. Ad Anversa l’incendio non sta dando tregua e minaccia di arrivare alle pale eoliche. Volontari e protezione civile locali sono in partenza per Valle Cardo nel tentativo di spegnere le fiamme verso Cocullo. Il fumo inoltre, sta interessando anche la confinante zona della Valle Subequana.