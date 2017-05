Sarebbe di oltre 30 morti il bilancio, purtroppo provvisorio, delle vittime dell’ennesimo naufragio di un barcone carico di migranti al largo delle coste libiche. "La maggior parte sono bambini", ha scritto su Twitter il co-fondatore della Ong Moas, Chris Catrambone, che ha pubblicato alcune drammatiche immagini che testimoniano la strage in mare. A bordo dell'imbarcazione, riferiscono fonti della Guardia Costiera, si trovavano circa 500 persone, di cui circa duecento sarebbero state sbalzate in acqua, forse a causa di un'onda. Sul luogo del naufragio stanno operando il pattugliatore Fiorillo della Guardia Costiera, un rimorchiatore e una nave del Moas. Trenta dei 31 cadaveri sono stati trasferiti a bordo di nave Fenix, uno su nave Fiorillo.

"Circa 200 persone sono finite nel Mediterraneo dopo che un barcone è affondato", ha detto il comandante della Guardia Costiera italiana, Cosimo Nicastro.. “La maggior parte sono bambini, il bilancio è di 31 morti", ha confermato il co-fondatore della Ong Chris Catrambone su Twitter, diffondendo poi una foto dei migranti finiti in mare, scattata durante le operazioni di salvataggio, accompagnata dal seguente messaggio: "Non è la scena di un film horror, ma una tragedia della vita reale che si svolge oggi alle porte dell'Europa". Catrambone ha pubblicato anche le immagini di un elicottero della Guardia Costiera italiana, che il fondatore di Moas ringrazia, e di un aereo spagnolo che ha lanciato diversi canotti in acqua. Il naufragio è avvenuto a circa 30 miglia dalle coste libiche.