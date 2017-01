Quando il francese Marcel Amphoux ha sposato Sandrine Devillard, una donna di 25 anni più giovane, tra gli abitanti del villaggio gallico di Puy-Saint-Pierre si sono subito diffuse le malelingue: “E’ un’opportunista che vuole le mettere le mani sulla fortuna di un vecchio uomo ricco che vive in una baita in montagna senza luce o acqua”. Dopo la morte di Amphoux nel 2012 in un incidente d'auto, quella che in Francia è conosciuta come la “vedova nera” è andata a rivendicare l’eredita del suo ormai ex marito. Non sapeva che l’uomo le aveva riservato un’amara sorpresa in serbo. L'eremita, in una nota ufficiale, aveva lasciato tutti i suoi beni e la fortuna ad una cugina e ad alcuni vicini, contadini che vivevano e lavoravano non lontano dalla grotta dove l'anziano viveva in solitudine.

I legali di Sandrine Devillard, agente immobiliare parigina con la passione del canto, avevano deciso di impugnare il testamento. Secondo la donna, i beneficiari lo avrebbero costretto a scriverlo approfittando delle sue debolezze. La coppia si era conosciuta nel 2011, quando la donna aveva cercato di acquistare da lui alcune terre. In poco tempo i due convolarono a nozze. In realtà, nel corso del rapporto, marito e moglie hanno vissuto separatamente maggior parte del loro tempo. La Devillard ha continuato a vivere e lavorare a Parigi, mentre l’uomo d’affari non ha mai voluto lasciare la sua austera montagna. Devillard, per soffocare le critiche di gran parte dei vicini di casa, aveva anche registrato un video musicale “d’amore” dedicato al marito che compare anche nella clip.

Nel 2012, l’incidente stradale che ha ucciso Amphoux. Quindi l’apertura del testamento con la brutta sorpresa per Sandrine. La donna non è mai data per vinta e ha decise di intraprendere una battaglia legale dalla quale, dopo quattro anni, è uscitra sconfitta. Secondo il tribunale, nel testamento il nsuo ome non compare, quindi Sandrine non ha diritto a nulla