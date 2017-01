Il deputato del Pd Roberto Speranza vittima di una aggressione, fortunatamente senza conseguenze, sabato sera a Potenza mentre partecipava alla presentazione di un libro. Durante l'evento, nell'aula magna dell'Università della Basilicata, un uomo presente in sala infatti ha iniziato a inveire contro di lui e il suo partito, accusato di contiguità con l'Isis, poi ha tentato di avvicinarlo e quando è stato fermato dalla sicurezza è riuscito a divincolarsi e a lanciare contro Speranza un iPad. Il deputato del Pd non è stato colpito ed è rimasto illeso. Il giovane invece è stato subito fermato e portato fuori mentre continuava ad accusare il Pd di vendere armi all'Isis.

A raccontare nel dettaglio l'accaduto è stato lo stesso Speranza attraverso il suo profilo Facebook. "La violenza non può fermare le idee e la discussione democratica ma purtroppo a volte la trovi anche dove non te la aspetti" ha scritto il Deputato Dem, raccontando: "Durante la presentazione del libro di Zerocalcare l'ho trovata in un ragazzo che mi imputava la foto tra Renzi e Erdogan e gridava che andavo ammazzato perché parlamentare del Pd che vende le armi all'Isis. Parole e gesti senza senso. Ma preoccupanti. La democrazia è comunque più forte. Ma va difesa ogni giorno". A Speranza sono arrivati subito numerosi messaggi di solidarietà da parte di politici ed esponenti delle istituzioni