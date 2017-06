Una scena davvero terribile, che ha suscitano indignazione e rabbia tra i residenti, quella che si è presentata ieri nella camera mortuaria del cimitero di Siracusa: sangue ovunque con pozze che stagnano sugli avvallamenti del pavimento, come mostrano le immagini pubblicate su Facebook da Riccardo Piazza. “Scusate la crudeltà di queste foto…ma mi sono rotto, qualcuno deve incominciare a pagare ..la giustizia deve farsi sentire…chi è il responsabile del cimitero?? Chi è il dirigente o funzionario del settore ..chi è l’Assessore. ..Sindaci, Vice Sindaco dove siete? ASL, polizia, carabinieri, guardia di finanza ..potete intervenire è mettere le manette a qualcuno o siete bravi solo a fare le multe ai bar per l igiene??” scrive l’uomo, a corredo delle crudissime immagini pubblicate sulla propria pagina del social network.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma sembra che le cause di quella che sembra una scena da film horror siano da attribuire a tre autopsie disposte dalla Procura ed effettuate ieri in quei locali del cimitero. Finiti gli esami autoptici però, non si sarebbe provveduto immediatamente alla pulizia della camera mortuaria che ieri, quindi, alla riapertura al pubblico del cimitero, si è presentata in condizioni scioccanti, come evidenziano i media locali.

Non si tratterebbe comunque della prima volta che le stanze del cimitero di Siracusa vengono rinvenute in questo evidente, precario stato. Basta dare uno sguardo ai commenti dei comuni cittadini al suddetto post su Facebook: “Io lì dentro ci sono stato stamattina e posso dirvi che l'odore è indescrivibile. La scarsa igiene dovuta alla responsabile delle pulizie e non ci vi dico che cosa ho visto dopo: lo schifo proprio, sinceramente preferirei morire per strada che entrare lì dentro” scrive Carmelo. “Questa è inciviltà. Da terzo mondo” evidenzia Vittorio. Molti cittadini puntano il dito contro il sindaco e l’amministrazione. Lo stesso primo cittadino, Giancarlo Garozzo, è infine intervenuto sulla questione: “Ho immediatamente contattato il dirigente al ramo che sta predisponendo tutti gli atti per una pulizia straordinaria dei luoghi e una squadra della ditta incaricata dal Comune è già sul posto per iniziare l’opera di pulizia“.