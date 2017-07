Tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Abbadia San Salvatore a Piancastagnaio, in provincia di Siena: una grande sonda (una sorta di ruspa adoperata per i lavori di movimento terra), che era trasportata da un autocarro, si è staccata dal rimorchio finendo sopra a un'automobile che seguiva. L'impatto è stati violentissimo e una donna è rimasta uccisa, mentre l'altro occupante dell'auto è stato ricoverato in ospedale.

Si tratta di due turisti francesi in vacanza in Toscana. La sonda sarebbe dovuta servire per alcune perforazioni del terreno e il camion la stava trasportando in un cantiere. Sul posto sono intervenuti immediatamente un'ambulanza del 118 con un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine per le indagini sull'accaduto. La viabilità è stata interrotta.